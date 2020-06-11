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Denizli'de bir tekstil firması antiviral kumaştan seccade üretti

Denizli'de faaliyet gösteren bir tekstil firması, geliştirdiği antibakteriyel ve antiviral kumaşla çok kullanımlık seccade üretti.

Denizli'de bir tekstil firması antiviral kumaştan seccade üretti
11.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:28

Denizli'de faaliyet gösteren bir tekstil firması, geliştirdiği antibakteriyel ve antiviral kumaşla çok kullanımlık seccade üretti.

Merkezefendi ilçesinde bulunan ve Ar-Ge laboratuvarında geliştirdiği yenilikçi tekstil ürünleri ile dikkati çeken Evteks firması, Evolution Of Cotton (EOC) adını verdiği kumaşa uluslararası patent aldı.

Yurt dışındaki laboratuvarlarda yapılan testlerle antibakteriyel ve antiviral özellikte olduğu belgelenen kumaşa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle talebin artması üzerine şirket, nano kompozit malzemelerle geliştirdiği kumaştan seccade üretimine başladı.

Gün ışığında kendi kendini temizleyebilen, antibakteriyel ve antiviral özellikteki kumaştan üretilen seccadelere yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep olduğu bildirildi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Haliç Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi İsa Dal, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldır ihracat yapan bir firma olduklarını, diğer ülkelerle rekabette müşterilerine farklı ürün sunmak için Ar-Ge ve inovasyona yöneldiklerini belirtti.

Teknik üstünlüğü olan ürünler

Günlük kullanımda konfor sağlayan ve teknik üstünlükleri olan ürünlere odaklandıklarını kaydeden Dal, "Bunlardan en önemlisi EOC adını verdiğimiz kumaş. Uluslararası patentine sahip olduğumuz bu kumaş, virüs ve bakterilere karşı etkili, geç tutuşurluk özelliğine sahip, 1 saniyenin altında su emiciliği var ve gün ışığında kendi kendini temizleyebiliyor. Bu kumaşı yerli ve milli olarak, Türk mühendislerinin çabalarıyla Türk pamuğuyla ve yerli ham maddelerle geliştirdik." dedi.

Nano kompozit malzemeler, doğal mineraller ve algleri kullanarak yüzde 100 doğal bir kumaş geliştirdiklerini kaydeden Dal, bu kumaşı farklı kullanım alanlarına yönelik ürünlere dönüştürdüklerini dile getirdi.

Kovid-19 salgını sonrası bu kumaşa ve ürünlere yurt içi ve yurt dışından çok yüksek talep aldıklarını ifade eden Dal, "Son dönemde çok ihtiyaç duyulduğu için bu kumaştan seccade yaptık. Virüse ve bakterilere karşı etkili olması, kendi kendini temizlemesinden dolayı bu seccadeler özellikle hijyen açısından hassas kişiler tarafından tercih ediliyor. Yurt içinden ve özellikle Orta Doğu'dan büyük talep aldık." diye konuştu.

İsa Dal, EOC kumaşının yüksek ihracat potansiyeline de dikkati çekerek, "Bu kumaşla ürettiğimiz havlu, bornoz, nevresim, iç çamaşırı, maske, eldiven ve tulum gibi ürünleri 25 ülkeye ihraç ettik. Hedefimiz bir yıl içinde 55 ülkeye ulaşmak." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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