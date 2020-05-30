Denizli'de bir sürücü, devrilen minibüsünü bırakıp olay yerinden uzaklaştı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarparak devrilen minibüsün sürücüsü, aracını bırakarak kaza yerinden ayrıldı.
30.05.2020 20:31 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:28
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarparak devrilen minibüsün sürücüsü, aracını bırakarak kaza yerinden ayrıldı.
Menderes Bulvarı üzerinde sürücüsü henüz belirlenmeyen 35 PLR 39 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarptıktan sonra devrildi.
Bir süre sürüklenen minibüsün sürücüsü, aracını terk ederek olay yerinden uzaklaştı.
Devrilen minibüs, itfaiye tarafından kaldırılarak yol trafiğe açıldı, polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA