Denizli'de bir radyoloji teknikeri Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
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Denizli'de bir radyoloji teknikeri Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Denizli'de bir radyoloji teknikeri Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de bir hastanede görevli radyoloji teknikeri Hasan Kurban, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir hastanede görevli radyoloji teknikeri Hasan Kurban, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Servergazi Devlet Hastanesinde bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Kurban, (52) hayatını kaybetti.

Kurban'ın cenazesinin, bugün öğle vakti kılınacak namaz sonrası aile kabristanlığına defnedileceği belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Servergazi Devlet Hastanesinde radyoloji teknikeri olarak görev yapan Hasan Kurban, Kovid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza baş sağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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