Denizli'de bir kişinin otomobilinde pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizli'de bir kişinin otomobilinde pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı

28.11.2020 13:27 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:31
Denizli'de bir kişinin otomobilinde pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 20 yaşındaki Haruncan Girgin'in otomobilinde pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayına ilişkin yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 20 yaşındaki Haruncan Girgin'in otomobilinde pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayına ilişkin yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 25 Kasım'da sabaha karşı meydana gelen olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Şüphelileri tespit eden polis ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla C.K, İ.Y, V.A, A.D. ve C.Ç'yi gözaltına aldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Bilim Kurulu üyesi gün verip uyardı: Daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir
Bilim Kurulu üyesi gün verip uyardı: Daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayetin faili olduğu belirtilen 22 yaşındaki C.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen İ.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 1'i kadın 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Katil zanlısı C.K'nin ifadesinde, Haruncan Girgin'in daha önce kendisini darbettiğini, bunun intikamını almak için iki ayrı araçla kendisini takip edip silahlı saldırıyı düzenlediklerini söylediği öğrenildi.

Olay

Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde 25 Kasım'da park halindeki otomobilde pompalı tüfekle boynundan ve sırtından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Haruncan Girgin, 1 gün sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

İlgili Haberler

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Şişli'de bir müzisyenin yaralanması olayına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Şişli'de bir müzisyenin yaralanması olayına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Otomobilinde pompalı tüfekle vuruldu, hastanede öldü
Otomobilinde pompalı tüfekle vuruldu, hastanede öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Cevdet Yılmaz Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Teoman Cansu Dere Seren Serengil
Spor Mert Günok Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Tolga Ciğerci Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ölü Kaza Müzik Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de bir kişinin otomobilinde pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 13:31:02. #1.15#
title