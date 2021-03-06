Bir kişi tartıştığı eski karısını öldürdü
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Bir kişi tartıştığı eski karısını öldürdü

06.03.2021 21:47 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:24

Denizli'nin Çal ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle öldürdü.

Denizli'nin Çal ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle öldürdü.

Fatma Kovan (25), akşam saatlerinde bir süre önce boşandığı eski kocası O.A'nın (27) Sazak Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.A, eski eşi Kovan'a doğru rastgele pompalı tüfekle ateş etti.

Çevredeki vatandaşların çağırdığı sağlık ekipleri tarafından Çal Devlet Hastanesine kaldırılan bir çocuk annesi Kovan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayın ardından aracıyla kaçan cinayet zanlısı O.A'yı arıyor.

Bir kişi tartıştığı eski karısını öldürdü
Bir kişi tartıştığı eski karısını öldürdü
Bir kişi tartıştığı eski karısını öldürdü
Bir kişi tartıştığı eski karısını öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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