Birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı iki kardeşini silahla öldüren zanlı, gözaltına alındı
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Birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı iki kardeşini silahla öldüren zanlı, gözaltına alındı

04.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:28

Denizli'de birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı iki kardeşini silahla öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Denizli'de birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı iki kardeşini silahla öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta 4. katta duvar ustası olarak çalışan D.A (37), H.A. (39) ve Ü.A. (33) kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.A, tabancayla ağabeyi ve küçük kardeşine rastgele ateş etti.

İhbar üzerine, belirtilen adrese 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, göğüs bölgesinden ağır yaralanan H.A. ve Ü.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

Olay yerine gelen baba K.A, "Böyle bir şey olamaz, yüreğim yanıyor" diyerek sinir krizi geçirdi. K.A'yı aile yakınları teskin etmeye çalışırken sağlık ekibi de müdahalede bulundu.

Evli olduğu belirtilen 2 kardeşin cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinnet getirdiğini savundu

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelekle Denizli Adliye Sarayına getirilen şüphelinin, emniyetteki ifadesinde kardeşlerinin kendisine karşı tavırlarından rahatsız olduğunu, kendisini küçümsediklerini, cinnet getirdiğini ve cinayeti işlediğini savunduğu öğrenildi.

Birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı iki kardeşini silahla öldüren zanlı, gözaltına alındı
Birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı iki kardeşini silahla öldüren zanlı, gözaltına alındı
Birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı iki kardeşini silahla öldüren zanlı, gözaltına alındı
Birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı iki kardeşini silahla öldüren zanlı, gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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