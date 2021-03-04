Bir kişi birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı 2 kardeşini tabancayla öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bir kişi birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı 2 kardeşini tabancayla öldürdü

04.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:46

Denizli'de birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı iki kardeşini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Denizli'de birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı iki kardeşini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta duvar ustası olarak çalışan D.A, H.A. ve Ü.A. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.A, tabancayla kardeşlerine rastgele ateş etti.

İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, H.A. ve Ü.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Bir kişi birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı 2 kardeşini tabancayla öldürdü
Bir kişi birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı 2 kardeşini tabancayla öldürdü
Bir kişi birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı 2 kardeşini tabancayla öldürdü
Bir kişi birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı 2 kardeşini tabancayla öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Pervin Buldan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Hakan Akkaya Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Can Bartu Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir kişi birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı 2 kardeşini tabancayla öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 10:46:51. #1.15#
title