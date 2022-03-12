Denizli'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Yenişafak Mahallesi 1182 Sokak'taki boş arazide 20 EC 261 plakalı otomobildeki Emre Coşgun (26) ile O.Ş. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Coşgun göğsünden, O.Ş. de sağ elinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan Coşgun, kurtarılamadı.

Polis ekiplerince tedavisinin ardından gözaltına alınan O.Ş, bıçaklamanın araçtaki üçüncü kişi tarafından yapıldığını öne sürdü.

Ekiplerin çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından otomobilde 2 kişinin olduğunu tespit ettiği belirtildi.