Denizli'de bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye tarafından çıkarıldı
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Denizli'de bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye tarafından çıkarıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 40 yaşındaki kadının parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekibi çıkardı.

18.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:52
Denizli'de bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye tarafından çıkarıldı

'nin ilçesinde 40 yaşındaki kadının parmağına sıkışan yüzüğü, ekibi çıkardı.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Rukiye U. (40), parmağındaki yüzük çıkmayınca, 112 Acil Servis ekiplerine başvurdu. Kadın, Denizli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığının Kayalık Şubesine yönlendirildi.

İtfaiye ekibi, şubeye gelen Rukiye U'nun sağ el yüzük parmağına sıkışan ve parmağını şişiren yüzüğü özel aletler kullanarak kesip çıkardı.

Rukiye U, itfaiye ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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