Denizli'de bir hastanın safra kesesinden 120'ye yakın taş çıkarıldı

11.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:14

Denizli'de ameliyat edilen kadın, safra kesesindeki 120'ye yakın taşın çıkarılmasının ardından sağlığına kavuştu.



Pamukkale ilçesinde, karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle kentteki özel bir hastaneye başvuran 82 yaşındaki Solmaz Konyalıoğlu'nun, tetkikler sonucu ameliyata alınmasına karar verildi.



Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin tarafından ameliyat edilen kadının safra kesesinden 120'ye yakın taş çıkarıldı.



Gazetecilere açıklamada bulunan Op. Dr. Tekin, başarılı bir ameliyat sonrasında hastasının şikayetlerinden kurtulduğunu söyledi.



Tekin, "Safra kesesi, karaciğerin altında yer alan, safra depolamaya yarayan bir organdır. İçinde biriken safra taşları zaman içinde şişkinlik, karın ağrısı, sarılık, safra kesesi iltihabı, karaciğer yetmezliği, pankreatit safra kesesi kanseri gibi ağır sorunlara yol açabilir. Vatandaşlarımızın şüphelendikleri durumda uzmana başvurması gerekiyor." diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Konyalıoğlu ise hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA