Denizli'de bir haftada 578 asayiş olayı yaşandı

16.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:32

Denizli'de son bir haftada meydana gelen hırsızlık ve kavga gibi 578 asayiş olaylarında 385 kişi gözaltına alındı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 9-15 Aralık tarihleri arasında toplam 578 olayı meydana geldiği ve bu olaylara karışan şahıslardan 478 şüpheliden 385'i gözaltına alındı. Şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Meydana gelen olaylarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, 1 adet çalıntı araç, 1 adet matkap, 1 adet el spirali, 1 adet akım ölçme cihazı, 2 adet çalıntı televizyon ele geçirildiği kaydedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA