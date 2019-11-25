Denizli'de bir haftada 489 asayiş olayı meydana geldi

25.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:42

Denizli'de polis ekipleri, 32 bin 905 kişinin Genel Bilgisi Toplama (GBT) sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 189 kişiyi gözaltına aldı. Kentte ayrıca meydana gelen 489 asayiş olayına müdahale eden polis ekipleri çalınan halı ve televizyonu da bularak sahiplerine teslim etti.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 18-24 Kasım tarihleri arasında rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 32 bin 905 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamalar sonunda çeşitli suçlardan aranması olduğu bildirilen 189 kişi yakalandı.



Polis ekipleri ayrıca, adli makamlardan gelen yakalama kararları doğrultusunda 160 şahsı gözaltına alırken, bu şahıslardan adliyeye sevk edilenlerden 52'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan, aynı tarihler arasında kent genelinde hırsızlık ve kavga başta olmak üzere meydana gelen 489 asayiş olayında, olaylara karıştığı belirlenen397 şüpheliden 388'i yakalandı. Bu şahıslardan 22'sinin gözaltına alındığı ve 8'nin ise sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.



Meydana gelen hırsızlık olaylarında ise ele geçirilen televizyon, halı, kolye, cep telefonu gibi malzemelerde sahipleri teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA