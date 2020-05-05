Denizli'de bir gün arayla 2 kuzeni bıçakladı, olaya çok sayıda polis müdahale etti
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Denizli'de bir gün arayla 2 kuzeni bıçakladı, olaya çok sayıda polis müdahale etti

Denizli'de bir gün arayla 2 kuzeni bıçakladı, olaya çok sayıda polis müdahale etti
05.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:51

Denizli'de bir gün arayla 2 kuzeni bıçakladı, olaya çok sayıda polis müdahale etti Denizli'de yaşanan bıçaklı kavgaya çevik kuvvet müdahale etti Denizli'de bir şahıs kavga ettiği kuzenleri bir gün arayla bıçakladı.

Denizli'de bir gün arayla 2 kuzeni bıçakladı, olaya çok sayıda polis müdahale etti

Denizli'de yaşanan bıçaklı kavgaya çevik kuvvet müdahale etti

DENİZLİ - Denizli'de bir şahıs kavga ettiği kuzenleri bir gün arayla bıçakladı. Yaşanan olaylara aile üyeleri de dahil olunca kavgaya çevik kuvvet ekibi müdahale etti. Kuzenlerden birini dün bıçaklayan şahıs bu gece ise diğer kuzeni döner bıçağı ile yaralayarak kaçmak isterken polis tarafından yakalandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Alpaslan Mahallesi 5505 sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Burhan Ç., ve Hasan T., arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce Burhan Ç., Hasan T.'yi bacağından bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan T., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bugün akşam saatlerinde yaraladığı kişinin evinin önüne gelen Burhan Ç., ile arkadaşları Hasan T.'nin ailesi ile tartışmaya başladı. Burada yaşanan tartışmada bir anda kavgaya dönüşünce Burhan Ç., yanında getirdiği döner bıçağı ile bu defa Hasan T.'nin kuzeni olan Yusuf T.'ye saldırarak elinden yaralayarak kaçtı. Sonrasında ise aile üyeleri sokağa çıkarak taşkınlık yapmaya başlayınca bölgeye sevk edilen polis ekipleri kalabalığı sakinleştirmek için müdahalede bulundu. Ancak öfkeli aile üyeleri sakinleşmeyince bu defa devreye çevik kuvvet girdi. Olay yerine gelen çevik kuvvet kalabalığı sakinleştirerek evlerine girmeleri konusunda ikna etti.

Kuzenleri bir gün arayla bıçaklayan şahıs fazla kaçamadı

Olayda elinden yaralanan Yusuf T., ise ambulans ile diğer kuzeni gibi Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dün yaşanan bıçaklama olayından sonra kaçan Burhan Ç.'nin bu gece gerçekleştirdiği olaydan sonraki kaçışı ise fazla uzun sürmedi. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri kuzenleri bir gün arayla bıçaklayıp kaçan Burhan Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Burhan Ç.'nin olayı neden gerçekleştirdiği konusunda net bir bilgiye ulaşılamazken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Denizli'de bir gün arayla 2 kuzeni bıçakladı, olaya çok sayıda polis müdahale etti

Kaynak: İHA

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