Bir grup CHP'li, parti üyeliğinden istifa etti
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Bir grup CHP'li, parti üyeliğinden istifa etti

21.03.2021 21:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:47

Denizli'de CHP üyesi bir grup, partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Denizli'de CHP üyesi bir grup, partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketine katılacaklarını duyurmak için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan grup adına Numan Bozca açıklama yaptı.

Bozca, "Biz Atatürk devrimlerine inanmış, memleketi için alın teri dökmüş, işçi, çiftçi, emekçi ile el ele yürüyerek iktidar olmak için bu harekete başlıyoruz." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

CHP İl Teşkilatından 1 Ocak'tan bu yana çeşitli nedenlerle ayrılan üye sayısının bugün istifa edenler dahil 114 kişi olduğu öğrenildi.

Bir grup CHP'li, parti üyeliğinden istifa etti
Bir grup CHP'li, parti üyeliğinden istifa etti
Bir grup CHP'li, parti üyeliğinden istifa etti
Bir grup CHP'li, parti üyeliğinden istifa etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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