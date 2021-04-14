Denizli'de bir fabrikadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı
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Denizli'de bir fabrikadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de bir fabrikadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Denizli'nin Çal ilçesinde ilçesinde fabrikadan hırsızlık yaptığı öne sürülen biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Denizli'nin Çal ilçesinde ilçesinde fabrikadan hırsızlık yaptığı öne sürülen biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir fabrikadan 9 Nisan'da 25 bin lira değerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince, P.E (17) ile F.A (25) olay günü aracıyla fabrika yanına gelip bir süre kaldıktan sonra ayrıldığı tespit edildi.

Şüphelileri takibe alan ekipler daha sonra düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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