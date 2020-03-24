Denizli'de bir evden 15 kamyon çöp çıktı Denizli'nin Buldan ilçesinde on beş kamyon çöp çıkartılan ev, belediye ekiplerince temizlendi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde on beş kamyon çöp çıkartılan ev, belediye ekiplerince temizlendi. Yeni Mahallesi Mekik Caddesinde 45 yaşındaki B.Ç'ye ait evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis, zabıta ve temizlik ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu belirledi. Buldan Belediyesine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmayla 15 kamyon çöp çıkartılan ev, temizlendi. Kaynak: AA