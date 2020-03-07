Denizli'de bir ev yangında kullanılamaz hale geldi
Haberler » Güncel » Denizli'de bir ev yangında kullanılamaz hale geldi - Haber

Denizli'de bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki katlı kerpiç ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

07.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:02
Denizli'de bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

'nin ilçesinde iki katlı kerpiç ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Şirinköy Mahallesinde Hidayet Uysal'a ait kullanılmayan iki katlı kerpiç evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında iki katlı kerpiç ev, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler