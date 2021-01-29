Denizli'de bir esnaf, iş yerinin önünde bulduğu altınları polise teslim etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir esnaf, iş yerinin önünde bulduğu poşetteki 7 çeyrek altını, polise teslim etti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir esnaf, iş yerinin önünde bulduğu poşetteki 7 çeyrek altını, polise teslim etti.

Topraklık Mahallesi'nde lastikçilik yapan Murat Karaçomak (47), iş yerinin önünde yerde fark ettiği poşetin içinde altınların bulunduğunu gördü.

7 çeyrek altın bulunan poşeti polise teslim eden Karaçomak, iş yerine dönünce güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerde iş yerinin önünde yürüyen bir kişinin telefonunu cebinden çıkarırken poşet düşürdüğünü gören Karaçomak, yeniden polisi aradı.

Görüntüleri teslim alan polis ekipleri, altınların sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

Karaçomak, AA muhabirine, önce sahte sandığı altınları inceleyince gerçek olduğunu anladığını, bunun üzerine hemen karakola gittiğini söyledi.

Görüntülerin incelenmesiyle altınların sahibine ulaşılmasını umduğunu aktaran Karaçomak, "İnşallah altınların sahibi bulunur. İnsanlar gerçekten zor günler geçiriyor. Kendilerinde de değiller. Dalgınlıkla her şey olabiliyor. İnşallah hak yerini bulur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu