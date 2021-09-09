Denizli'de bir dinlenme tesisi sahibi ve oğlu, darbedildikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
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Denizli'de bir dinlenme tesisi sahibi ve oğlu, darbedildikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Denizli'de bir dinlenme tesisi sahibi ve oğlu, darbedildikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki bir dinlenme tesisinin sahibi ve oğlu, işyerine gelen bir grup tarafından darbedildikleri iddiasıyla şikayetçi oldu.

Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki bir dinlenme tesisinin sahibi ve oğlu, işyerine gelen bir grup tarafından darbedildikleri iddiasıyla şikayetçi oldu.

Dinlenme tesisi sahibi Birol Konak, AA muhabirine, dün akşam tesislerine Aydın'dan Ankara'ya gitmekte olan bir sendikanın üyelerini taşıyan otobüslerin geldiğini söyledi.

Gruptaki birinin ayağını mazgala sıkıştırması sonucu yaralandığını anlatan Konak, "Oğlum içeride gereken alakayı göstermiş. İlk yardım yapılmasını önermiş. Ancak oradakilerden birkaç kişi sinirlenerek çocuğumu dışarı çağırdı ve herkesin gözü önünde darbetti. Sonra biz olaya müdahil olunca bize de saldırdılar. Olaydan sonra kaçtılar. Ancak otobüsleri jandarma tarafından durduruldu. Biz de şikayetçi olduk." diye konuştu.

Darp raporu alan 26 yaşındaki Burak Konak ise gruptakilerin çok sinirli olduğunu belirterek, "Bana 'gel sana anlatacağız' diyerek dışarı götürdüler. İlgilenelim derken 'bunun hesabına sizden soracağız' diyerek yaşlı bir adam yumruk atmaya başladı. Beni yere yatırdılar darbetmeye başladılar. Sonra karakola gidip şikayetçi olduk." dedi.

Öte yandan Burak Konak ve iş yeri çalışanlarıyla gruptaki kişilerin arasındaki kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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