Denizli'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü
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Denizli'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

23.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:06
Denizli'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü

'nin ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Altıntop Mahallesi 854 Sokak'ta bir apartmanın bodrum katında yer alan depodan duman çıkması üzerine olay yerine , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.


Öte yandan yangın sırasında çıkan dumana rağmen deponun üst katında yer alan kahvehanede bulunan vatandaşların oturmaya devam etmesi dikkat çekti.

Kaynak: AA
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