Denizli'de bir DEAŞ şüphelisi yakalandı
Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
07.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:08
Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA