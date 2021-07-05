Denizli'de binlerce kaçak tütün ürünü yakalandı

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Denizli'de binlerce kaçak tütün ürünü yakalandı

Denizli'de binlerce kaçak tütün ürünü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de tütün ürünü kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Denizli'de tütün ürünü kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Binlerce kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri tütün ürünü kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yanı sıra bin 12 bin 400 makaron, 11 bin 500 dolma sigara ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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