Denizli'de bin 294 siteye erişim engeli getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de bin 294 siteye erişim engeli getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Denizli'de bin 294 siteye erişim engeli getirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yasadışı bahis, müstehcen ve oltalama yöntemi ile dolandırıcılık yapıldığı tespit edilen bin 294 siteye erişim engeli sağladı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yasadışı bahis, müstehcen ve oltalama yöntemi ile dolandırıcılık yapıldığı tespit edilen bin 294 siteye erişim engeli sağladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Ekim ayında yasadışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar ve zararlı yazılım barındıran oltalama yöntemi kullanılarak dolandırıcılık, kimlik bilgilerini ele geçirme faaliyetleri içerisinde bulunan site ve sosyal medya hesaplarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yurt dışı üzerinden yayın yapan 901 adet yasadışı bahis sitesi, 4 adet uyuşturucu madde özendirme içerikli, 325 adet müstehcen içerikli site ve 64 adet oltalama yöntemiyle kişisel verilere erişilmesini sağlayan zararlı yazılım bulunduğu siteyi tespit etti. "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" kanunu kapsamında bin 294 adet siteye erişim engeli getirildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Şifa için girdiği termal havuzda cesedi bulundu

Şifa için girdiği termal havuzda cesedi bulundu

 Tacize uğrayan kadını kurtarmak istedi, yüzünden bıçaklanıp darbedildi

Tacize uğrayan kadını kurtarmak istedi, yüzünden bıçaklanıp darbedildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title