Denizli'de BİM ve A101'de sıvı yağ denetimleri - Haberler

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Denizli'de BİM ve A101'de sıvı yağ denetimleri

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Denizli'de BİM ve A101'de sıvı yağ denetimleri

Denizli'nin Çameli ilçesinde BİM ve A101 marketlerinde zabıta ekipleri tarafından sıvı yağ denetimi yapıldı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde BİM ve A101 marketlerinde zabıta ekipleri tarafından sıvı yağ denetimi yapıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle sıvı yağın biteceği söylentisini duyan vatandaşlar, yağ almak için marketlere koştu. Yaşanan bu durumu fırsatçılığa çevirmek isteyenlere karşı ekipler ülke genelinde harekete geçti. Denizli'nin Çameli ilçesinde de BİM ve A101 marketleri, Çameli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından tek tek denetlendi. Yapılan denetimlerde ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki fiyat farkı kontrol edildi. Stokçuluğa karşı depolara da bakan ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı. - DENİZLİ

Denizli'de BİM ve A101'de sıvı yağ denetimleri

Denizli'de BİM ve A101'de sıvı yağ denetimleri

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Denizli, Zabıta, Rusya, A101, Ekonomi, Haberler

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