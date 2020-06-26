Denizli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bacağından bıçaklandı.
26.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:09
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bacağından bıçaklandı.
15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde M.Ç. (19) ile E.K. (20) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.K, taşıdığı bıçakla M.Ç'yi bacağından yaraladı.
M.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yeri yakınında yakaladıkları E.K'yi gözaltına aldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan bıçak ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Kaynak: AA