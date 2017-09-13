Denizli'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir restoranda çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı.



Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi'nde bir restoranda buluşan iki grup arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mustafa Ç. bıçaklanarak ağır yaralandı. Kavga sesleri üzerine polisi arayan vatandaşlar, yaralanan şahıs için de 112 acil servisten ambulans istedi.



Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenilen Mustafa Ç.'nin baldırından ve karnından yaralandığı öğrenilirken, polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. - DENİZLİ