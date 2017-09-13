Denizli'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Pamukkale ilçesinde bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Korucuk Mahallesinde nar alım satımı yapan İsa P. ile Mustafa Ç. bir restoranda buluştu.



Aralarında alacak verecek sorunu nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen şahıslar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.



İkiliyi tanıyanların da dahil olduğu, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Mustafa Ç, bıçakla yaralandı.



Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.