Denizli'de 'Bi Hareketine Bakar Hayat' trafik uygulaması

DENİZLİ (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, Denizli'de Vali Ali Fuat Atik ve protokolün katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denizli'de İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında vatandaşa bilgilendirme yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Üniversite Caddesi'nde gerçekleştirilen trafik denetleme uygulamasında araç sürücülerine ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi hatırlatılarak onlara broşür verildi. Durdurulan sürücülerle tek tek sohbet ederek uyarılarda bulunan Vali Atik, etkinliğin sonunda İl Emniyet Müdürü Yıldız ile birlikte aracına binip emniyet kemerini takarak "Hayat bir hareketinize bakar" mesajını yineledi.

Trafikte emniyet kemeri takmanın yalnızca tek bir hareket gerektirdiği ve birçok kazada hayat kurtardığı vurgulanan uygulamaya Vali Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutan V. J. Alb. Levent Güldoğuş katıldı. - DENİZLİ