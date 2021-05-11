Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğeri İzmir'deki hastaya umut oldu

Denizli'de beyin kanamasının ardından yaşam mücadelesini kaybeden 84 yaşındaki hastanın karaciğeri, İzmir'deki bir hastaya nakledildi.

Denizli'de beyin kanamasının ardından yaşam mücadelesini kaybeden 84 yaşındaki hastanın karaciğeri, İzmir'deki bir hastaya nakledildi.

Kentteki özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, beyin kanaması tanısıyla 5 Nisan'da tedavi altına alınan Zeynep Semerci'nin yoğun bakımdaki tedavisine rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Başhekim Uzm. Dr. Gökhan Peker ve Organ Nakli Birimi tarafından hastanın ailesi ile yapılan görüşme sonucunda Semerci'nin organlarının bağışlanmasına karar verildi.

Semerci'nin karaciğeri, Ege Üniversitesinde organ bekleyen bir hastaya nakledildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Peker, sağlık çalışanları olarak bu zorlu dönemde özveriyle çalışmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde böyle umut verici projelerde yer almak bizleri çok mutlu kılıyor. Organ naklinin hastanemiz ve şehrimiz için son derece önemli bir olay olduğunu düşünüyorum. Acılarını bir kenara bırakıp nakil bekleyen hastalara umut olan saygıdeğer aile başta olmak üzere emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu