Beton rögar çemberi altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi
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Beton rögar çemberi altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokakta oynarken beton rögar çemberi altında kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokakta oynarken beton rögar çemberi altında kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Sümer Mahallesi'ndeki olayda yaşamını yitiren Enes Koray'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak Akhan Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Küçük çocuğun cenazesi, babası Nuri Koray'ın da katılımıyla kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Sümer Mahallesi 2279 Sokak'ta dün, Enes Koray'ın (6) üzerine, içme suyu hattı çalışması için yol kenarına bırakılan beton rögar çemberi devrilmiş, küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Beton rögar çemberi altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Beton rögar çemberi altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Beton rögar çemberi altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Beton rögar çemberi altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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