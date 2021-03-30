Denizli'de beton rögar çemberi altında kalan çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üzerine beton rögar çemberi devrilen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üzerine beton rögar çemberi devrilen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 2279 Sokak'ta oynayan Enes Koray'ın üzerine, içme suyu hattı çalışması için yol kenarına bırakılan beton rögar çemberi devrildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Koray'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, acı haberi alan aile yakınları gözyaşı döktü.
Koray'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek