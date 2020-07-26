Denizli'de besihanede çıkan yangında 40 büyükbaş telef oldu Denizli'nin Çardak ilçesinde besihanede meydana gelen yangında 40 büyükbaş hayvan telef oldu.

Denizli'nin Çardak ilçesinde besihanede meydana gelen yangında 40 büyükbaş hayvan telef oldu.

Beylerli Mahallesinde Hüseyin Karaca'ya ait besihanenin bitişiğindeki samanlık kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çardak, Bozkurt, İnceler ve Bahçelievler şubesi ekipleri yangına müdahale etti.

Besihaneye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürülürken, yangında 40 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: AA