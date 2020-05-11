Denizli'de berber ve kuaförler yaklaşık 2 ay sonra faaliyete başladı
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Denizli'de berber ve kuaförler yaklaşık 2 ay sonra faaliyete başladı

Denizli'de berber ve kuaförler yaklaşık 2 ay sonra faaliyete başladı
11.05.2020 13:21 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:25

Denizli'de berber ve kuaförler yaklaşık 2 ay sonra faaliyete başladı Denizli'de yaklaşık 2 aydır kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları sabah saatleri ile bir bir açılmaya başladı.

Denizli'de berber ve kuaförler yaklaşık 2 ay sonra faaliyete başladı

DENİZLİ - Denizli'de yaklaşık 2 aydır kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları sabah saatleri ile bir bir açılmaya başladı. Tek kullanımlık havlu, traş örtüsü kullanma zorunluluğu yanı sıra sosyal mesafe korunarak, her müşteri ve çalışanda maske kullanım zorunluluğu getirildi.

Türkiye'de korona virüsün görülmesinin ardından ardı ardına tedbir genelgeleri yayınlandı. Tedbirler kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonları kapatıldı. Korona virüsün gün geçtikçe alınan tedbirler doğrultusunda iyileşmeler başlayınca faaliyeti durdurulan iş yerleri açılmaya başladı. Geçtiğimiz hafta içerisinde açılacağı kararlaştırılan salonlarda dezenfektan ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak bugün iş başı yaptılar. Sabah saatlerinde bir bir açılan dükkanlarda temizlik işlerinin ardından gerekli malzemeler hazırlandı. Maske ve dezenfektanların girişlerde gelecek olan müşterileri beklerken bekleme alanlarında sosyal mesafeyi korumak adına gerekli önlemlerin alınması dikkatlerden kaçmadı. Salonlara gönderilen genelgede hem müşteri hem de çalışanın maske takma zorunluluğu getirildi. Randevusuz müşteri alımı da yasaklandı. Koltuk sayısının ise yarısı kadar müşteri kabulü yapılabilecek.

Gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten işletme sahibi Huriye Bozdağ, "Dezenfektanlarımı hazırladık. Malzemelerimizin dezenfeksiyon işlemlerini yaptık. Salonumuzu bir hafta öncesinden detaylı bir şekilde temizledik. Bu şekilde müşterilerimize hazırlandık. Randevulu bir şekilde işlem yapıyoruz. Randevu almaya bir hafta öncesinden başladık. 8 tane koltuğumuz varsa yarısını doldurmamız gerekiyor. Yan yana oturmamak kaydıyla 4 tanesini doldurabiliriz. Çok fazla istek var, inşallah gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugünü baya yoğun bekliyoruz" dedi. Berberlerin açılmasını fırsat bilerek ilk randevu alan müşterilerden Melih Yumuk, "Halkın sağlığı açısından önemli adımlar atıldı. Alınan tedbirlerden memnunuz" ifadelerini kullandı.

Denizli'de berber ve kuaförler yaklaşık 2 ay sonra faaliyete başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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