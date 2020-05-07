Denizli'de berber ve kuaför dükkanları dezenfekte edildi

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve 11 Mayıs'ta açılacak berber ile kuaför dükkanları dezenfekte edildi.

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve 11 Mayıs'ta açılacak berber ile kuaför dükkanları dezenfekte edildi.

Pamukkale ve Merkezefendi belediye ekipleri, ilçelerdeki tüm berber ve kuaförler dükkanlarını dezenfekte ederek işletme sahiplerini bilgilendirdi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, koronavirüs salgını riskinin henüz tam anlamıyla geçmediğini belirterek, vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

Normalleşme süreci kapsamında atılan bu adımların kontrollü bir sosyal hayat amacıyla yapıldığının altını çizen Örki, vatandaşlara evde kalma çağrısında bulunarak, "Her zaman olduğu gibi hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın yayındayız. 7 ayrı ekip Pamukkale ilçesinde bulunan bu meslekle uğraşan yaklaşık 500 iş yerini sabahın erken saatlerinden itibaren ücretsiz olarak steril hale getirdi." dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise ilçe sınırları içerisinde bulunan 730 berber, kuaför ve güzellik salonunda dezenfeksiyon çalışmaları başlattıklarını anlatarak, "Gerçekleştirilen çalışma sonunda hem esnafımız hem de hemşerilerimiz hijyenik bir ortamda bulunmuş olacak. Bu dönemi birlikte, el ele aşacağız." diye konuştu.

Denizli Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı İdris Ağılönü de belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA