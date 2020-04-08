Denizli'de belediyeden online spor hizmeti DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara "Evde kal evde spor var" sloganıyla online spor hizmeti başlattı.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara "Evde kal evde spor var" sloganıyla online spor hizmeti başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde Pilates Eğitmeni Özlem Sarıca tarafından verilen yaklaşık 20 dakika süren başlangıç eğitim videosu belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Başkan Osman Zolan, koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok alanda farklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlara işbirliği içinde vatandaşların koronavirüsten etkilenmemesi için sahada olduklarının altını çizen Zolan, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istiyoruz. 'Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın' diyoruz. İşte bu kapsamda evde kalan vatandaşlarımızın daha kaliteli zaman geçirmesi için 'Evde kal evde spor var' sloganıyla online spor hizmeti başlattık. Kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evde kalın, hareketsiz kalmayın. Buna benzer online çalışmalarımız olacak. İnşallah bu zor günleri birlikte atlatacağız" dedi.

Kaynak: DHA