Denizli'de belediyeden maske ve eldivenler için atık kutusu Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte kullanımı artan maske ve eldiven gibi tıbbı atıkların halk sağlığına zarar vermeden toplanması için belirli yerlere özel atık kutuları yerleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte kullanımı artan maske ve eldiven gibi tıbbı atıkların halk sağlığına zarar vermeden toplanması için belirli yerlere özel atık kutuları yerleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemelerin imha edilmesine ilişkin genelgesini uygulamaya koydu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, ortak yaşam alanlarında kullanımı zorunlu hale gelen maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden imha edilmesi için Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları ve hastaneler başta olmak üzere, maske ve eldivenlerin yoğun bir şekilde kullanıldığı alanlara özel atık kutuları yerleştirildi.

Vatandaşları maske ve eldiven gibi kişisel temizlik hijyen ürünlerini o bölgelerde yer alan atık kutularına atarak duyarlı davranmaya davet eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, atıkların günlük olarak toplanıp halk sağlığına zarar vermeden bertaraf edileceğini kaydetti.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, maske, eldiven ve mendil gibi kişisel hijyen malzeme atıkların balkonda evsel atıktan ayrı bir kap ya da kova içerisinde torba ile toplanmasını, ağzı sıkıca bağlanan torbaların en az 3 gün balkonda bekletilmesini, 72 saat sonunda ise torbanın günlük evsel çöplerle birlikte atılmasını önerdi.

Kaynak: AA