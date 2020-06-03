Denizli'de belediye otobüslerinde ayakta yolcu kararı
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Denizli'de belediye otobüslerinde ayakta yolcu kararı

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi toplu taşıma araçlarında kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat yürürlükten kaldırılırken, belediye otobüslerinde ruhsatta yazılı koltuk kapasitesinin yüzde 50'si kadar ayakta...

Denizli'de belediye otobüslerinde ayakta yolcu kararı
03.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:35

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi toplu taşıma araçlarında kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat yürürlükten kaldırılırken, belediye otobüslerinde ruhsatta yazılı koltuk kapasitesinin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu taşınabilmesine karar verildi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Hasan Karahan başkanlığında Kovid-19 tedbirlerini görüşmek üzere toplandı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, şehirlerarası yol güzergahları üzerindeki dinlenme tesisleri içinde yer alan lokanta, restoran vb. yerlerin kapanış saatlerinin, bulunduğu ilçe kaymakamlıkları tarafından İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenmesine karar verildiği bildirildi.

Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri gibi faaliyete başlayan iş yerlerinde temasa neden olabilecek iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışına geçici bir süreliğine izin verilmemesinin kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu işletmelerde kişiler arası mesafe ihlaline ve temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçlarla kesinlikle müzik (canlı müzik dahil) yapılmamasına, sadece müşterilerin dinlemesine yönelik müzik yayınlanmasına müsaade edilmesine, genelgeler kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan internet kafeler, playstation vb. oyun salonları ile gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, taverna, disko ve benzeri yerlerin faaliyetlerine ilişkin kısıtlamanın geçici bir süreliğine devam etmesine karar verilmiştir."

Genelgeyle tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu kabul edileceği yönündeki talimatın yürürlükten kaldırılmasına, belediye otobüslerinde araç ruhsatlarında yazılı olan koltuk kapasitesinin yüzde 50'si kadar da ayakta yolcu taşıyabilmelerine, karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulmasına karar verildiği de kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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