Denizli'de belediye otobüsleri sağlık çalışanlarına ücretsiz oldu DENİZLİ'de koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık personeline, belediye otobüsleri ücretsiz oldu.

DENİZLİ'de koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık personeline, belediye otobüsleri ücretsiz oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının belediye otobüslerini ücretsiz kullanabileceklerini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarımız, kimliklerini göstermek suretiyle belediye otobüslerimizden ücretsiz yararlanabileceklerdir" denildi.Öte yandan belediye ekiplerinin kentteki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nden ilçelere hareket eden tüm yolcu araçlarının ilaçlandığı belirtildi. İlaçlama yapılmayan araçların, sefere çıkmasına izin verilmediği kaydedildi.

Kaynak: DHA