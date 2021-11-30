Denizli'de belediye ekiplerinin bulduğu kızıl şahin tedavi edildi - Haberler
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Denizli'de belediye ekiplerinin bulduğu kızıl şahin tedavi edildi

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de belediye ekiplerinin bulduğu kızıl şahin tedavi edildi

Denizli'nin Çal Belediyesi zabıta ekiplerince bulunan yaralı kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal Belediyesi zabıta ekiplerince bulunan yaralı kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Zabıta ekipleri Denizler Mahallesi yakınlarında yolda baygın halde kızıl bir şahin buldu.

Hareket etmeyen şahin, ilçe merkezindeki veterinere teslim edildi.

Veteriner hekim Ediz Zeybek yaptığı açıklamada, şahinin kafa travması geçirdiği belirterek, "Fırtınanın etkisiyle sert bir cisme çarptığını düşünüyorum. Muayenenin ardından kendisine geldi. 1 gün gözetim altında beklettiğimiz şahin daha sonra yaşam alanına bırakıldı." dedi.

Denizli'de belediye ekiplerinin bulduğu kızıl şahin tedavi edildi

Denizli'de belediye ekiplerinin bulduğu kızıl şahin tedavi edildi

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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