Denizli'de belediye deposundaki hurdaları satan 3 işçi tutuklandı - Haberler

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Denizli'de belediye deposundaki hurdaları satan 3 işçi tutuklandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de belediye deposundaki hurdaları satan 3 işçi tutuklandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 belediye işçisi cezaevine gönderildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 belediye işçisi cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çivril Belediyesinin bir deposundan hurda malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede araştırma yapan ekipler malzemeleri çalarak hurdacıya sattıklarını belirlediği B.K, A.K. ve E.G'yi gözaltına aldı.

Belediye işçisi olduğu belirlenen 3 kişi, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Denizli, Çivril, Güncel, Haberler

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