Denizli'de Belediye Arıcılık Yapanlara Maske Dağıttı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde arıcılık yapan bin 300 üreticiye arıcı maskesi desteğinde bulundu.

Belediye tarafından il genelinde arıcılık yapan bin 300 üreticiye Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen programda arıcı maskesi dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, törende yaptığı konuşmada, Denizli'ye her konuda hizmet etmek ve her derde derman olmak için çalıştıklarını belirterek, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra eğitim, kültür, turizm, spor, sağlık ve tarım alanlarında şehrin sosyoekonomik yapısına katkı sağlamaya gayret ettiklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yapılan düzenleme ile tarıma ve hayvancılığa destek verebilir hale geldiklerini dile getiren Zolan, şöyle dedi:

"Odalarımızın, birliklerimizin talepleri ve istekleriyle güzel işlerin altına imza attık, kooperatiflerin derdiyle dertlendik. Biz, insanlar yerinde mutlu olsun, çok üretsin, kazansın istiyoruz. Üreten Denizli'yi daha da güçlendirerek, üreticimizin eksiklerine destek vermek için Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı'nı kurduk. Arı Allah'ın bir lütfu. Arı olmadan hayatın devam etmesi mümkün değil. Çiftçilerimiz kendinin, şehrimizin ve ülkemizin menfaati için arazilerini mutlaka arıcılarımıza açması gerekir. Burada yaptığınız işin çok doğru ve faydalı olduğunu göstermek amacıyla birlikteyiz. Sizlere ufak da olsa bir hediyemiz olsun. İnşallah hayırlı olur."

Denizli Arıcılar Birliği Başkanı Nihat Çomak da talep ettikleri arıcı maskesi ihtiyacına cevap verilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, desteklerinden dolayı arıcılar adına Zolan'a teşekkür etti.

Törene, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Yılmaz Erkaya ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın da katıldı.