Bebek bezine gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli Otogarı'nda bebek bezine sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente şehirler arası otobüsle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin takibe aldıkları yolcuyu, Otogar'da kendisini karşılayan kişiyle yakaladı. Yapılan aramalarda bebek bezinin içine saklanmış 1 kilogram metamfetamin ve 37 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.