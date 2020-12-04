Baz istasyonlarından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
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Baz istasyonlarından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

04.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:24

Denizli'de, 14 baz istasyonundan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

Denizli'de, 14 baz istasyonundan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çameli ilçesi Cuamalanı Mahallesi'ndeki iki ayrı baz istasyonundan, akü ve kablo çaldığı belirtilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin H.G. olduğunu ve Çameli'nden Muğla'nın Fethiye ilçesine gittiğini belirledi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve JASAT ekiplerinin ortak çalışmasıyla şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Annesi tarafından evde olmadığı söylenen şüpheli, evdeki yatağın altında saklanırken bulundu.

Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile hırsızlıkta kullanılan eldiven ve aletler de ele geçirildi.

Hırsızlıktan 22 ayrı suç kaydı bulunan zanlının farklı tarihlerde Burdur, Antalya ve Muğla'daki 14 ayrı baz istasyonundan hırsızlık yaptığı, Muğla'da bir çiftçiye ait 1,5 ton civarındaki zeytinin çalınması olayının da faili olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Baz istasyonlarından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Baz istasyonlarından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Baz istasyonlarından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Baz istasyonlarından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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