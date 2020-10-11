Denizli'de baz istasyonlarından çalınan 81 akü ele geçirildi
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Denizli'de baz istasyonlarından çalınan 81 akü ele geçirildi

11.10.2020 18:07 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:10
Denizli'de baz istasyonlarından çalınan 81 akü ele geçirildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, baz istasyonlarından çalındığı belirlenen 81 akü bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, baz istasyonlarından çalındığı belirlenen 81 akü bulundu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), GSM firmalarının Isparta, Niğde, Konya ve Aksaray'daki baz istasyonlarından çalınan akülerin kente getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ve Isparta jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla takip edilen bir kamyonet Pamukkale'de durduruldu.

Kamyonetin kasasında baz istasyonlarına ait 81 akü ele geçirildi. Sürücü M.Y. gözaltına alındı.

M.Y'nin bağlantılı olduğu öne sürülen Ö.Ü (39), I.Y (47) ile M.Z. (44) de Konya'da yakalandı.

Aküler, şirket yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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