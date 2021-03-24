Denizli'de başı konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiyeciler kurtardı
24.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:37
Denizli'nin Babadağ ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kediye itfaiye ekipleri müdahale etti.
Denizli'nin Babadağ ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kediye itfaiye ekipleri müdahale etti.
Sokakta bir kedinin başının konserve kutusuna sıkıştığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Babadağ İtfaiye Amirliği ekipleri, konserve kutusunu keserek kediyi kurtardı.
Yapılan çalışma ve kurtarılan kedinin hızla uzaklaşması cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek