Denizli'de bariyerelere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Denizli, İtfaiye, Çivril, Güncel

Denizli'de bariyerelere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Denizli'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

20.04.2020 01:06 | Son Güncelleme: 20.04.2020 01:06
Denizli'de bariyerelere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Denizli'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çivril'den Denizli istikametine giden Kadir Osan idaresindeki 20 GF 538 plakalı otomobil, Denizler Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Kadir Osan, yolcular Ozan Şımarık ve Mesut Şımarık, itfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobilde sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta bulunanların belediyede çalıştıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

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