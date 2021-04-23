Denizli'de bando ekibi TIR ile kenti dolaşıp, bayram coşkusunu evlere taşıdı
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Denizli'de bando ekibi TIR ile kenti dolaşıp, bayram coşkusunu evlere taşıdı

Denizli'de bando ekibi TIR ile kenti dolaşıp, bayram coşkusunu evlere taşıdı
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde içinde bando ekibinin yer aldığı TIR ve mobil araçlar, kentin cadde ve sokaklarında dolaşarak bayram coşkusunu vatandaşların evine taşıdı.

DENİZLİ'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde içinde bando ekibinin yer aldığı TIR ve mobil araçlar, kentin cadde ve sokaklarında dolaşarak bayram coşkusunu vatandaşların evine taşıdı. Pamukkale Belediyesi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara özel projeyle kutladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, TBMM'nin açılışının 101'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı program halkın beğenisini topladı. Sokağa çıkma kısıtlamasında özel program hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, içinde bando ekibinin yer aldığı TIR ve mobil ekiplerle bayram coşkusunu halkın evlerine taşıdı.

TIR ve bayraklarla süslenen belediye araçları, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nden (EGS) kortej oluşturarak yola çıktı. Bando ekibi, 23 Nisan sabah saatlerinden itibaren kentin dört bir yanında marşlar çaldı. Cadde, meydan ve sokaklarda Türk bayrakları eşliğinde Büyükşehir Belediye Bandosu'nu gören vatandaşlar büyük sürpriz yaşarken bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.'VATANDAŞLARIN COŞKUSU MUHTEŞEM'23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha coşku ve gururla kutladıklarını söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, sokağa çıkma kısıtlamasında bayram coşkusunu halkın evine taşımak istediklerini kaydetti. Vatandaşların coşkusu ve bayram sevincinin muhteşem olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Tüm hemşehrilerimizin ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu güzel vatanın hürriyeti uğruna kanını döken tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.PAMUKKALE BELEDİYESİNDEN ÇOCUKLARA HEDİYEPamukkale Belediyesi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara özel proje yaptı. '23 Nisan Dünya'nın Çocuk Bayramı, Pamukkale çocuklarıyla güzel' sloganıyla düzenlenen proje kapsamında, 6- 13 yaş arası çocuklar 23 Nisan Bayramı'na ilişkin videolar çekip Pamukkale Belediyesi'ne gönderdi. Projeye katılan çocuklara Pamukkale Belediyesi'nce içinde Türk bayrağı, satranç takımı, maske, boyama kitabı, boya kalemi, şapka, saat ve anahtarlıktan oluşan hediye paketleri ulaştırıldı.DOĞUM GÜNÜNDE SÜRPRİZ YAPILDI

23 Nisan 2013 yılında dünyaya gelen Deniz Nur Çeliktaş'ın doğum günü için Pamukkale Belediyesi sürpriz yaptı. Minik kızın doğum günü için pasta götüren Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri Deniz Nur'un yüzünü güldürdü. Minik kız 23 Nisan coşkusunun yanında doğum günü sevincini de yaşadı. Deniz Nur Çelik'e 23 Nisan hediyeleri de verildi.


Denizli'de bando ekibi TIR ile kenti dolaşıp, bayram coşkusunu evlere taşıdı
Denizli'de bando ekibi TIR ile kenti dolaşıp, bayram coşkusunu evlere taşıdı
Denizli'de bando ekibi TIR ile kenti dolaşıp, bayram coşkusunu evlere taşıdı
Denizli'de bando ekibi TIR ile kenti dolaşıp, bayram coşkusunu evlere taşıdı
Denizli'de bando ekibi TIR ile kenti dolaşıp, bayram coşkusunu evlere taşıdı
Denizli'de bando ekibi TIR ile kenti dolaşıp, bayram coşkusunu evlere taşıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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