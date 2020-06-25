Denizli'de balkondan düşen genç kız taburcu edildi
Denizli'nin Kale ilçesinde, 3'üncü kattan binanın girişindeki iş yerinin tentesine düşen ve yaralanan genç kız, taburcu edildi.
25.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:21
Denizli'nin Kale ilçesinde, 3'üncü kattan binanın girişindeki iş yerinin tentesine düşen ve yaralanan genç kız, taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir restoranda garsonluk yapan 18 yaşındaki Perihan Kılıçelli, 18 Haziran'da ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ailesini ziyarete geldi.
Ablasıyla balkona çıkan Kılıçelli, balkon demiri üzerinde dengesini kaybedip 3'üncü kattan giriş katındaki iş yerinin tentesine düştü.
Beton zemine düşmekten kurtulan Kılıçelli, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda sıyrıklar ve omuriliğinde zedelenme olan Kılıçelli, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA