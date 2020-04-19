Denizli'de balkon konseri vatandaşlara moral oldu
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Denizli

Denizli'de balkon konseri vatandaşlara moral oldu

Denizli'de balkon konseri vatandaşlara moral oldu Gece vakti verilen balkon konseri büyük ilgi gördü Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden kalan vatandaşlar balkonlarda doyasıya eğlendi Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle müzisyen bir vatandaş evinin balkonuna kurduğu...

19.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:48
Denizli'de balkon konseri vatandaşlara moral oldu

Denizli'de balkon konseri vatandaşlara moral oldu

Gece vakti verilen balkon konseri büyük ilgi gördü

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden kalan vatandaşlar balkonlarda doyasıya eğlendi

DENİZLİ - Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle müzisyen bir vatandaş evinin balkonuna kurduğu müzik sistemi ile komşularına gece vakti adeta konser verdi. Müziği duyanlar ise kendini kapılarının önüne ve balkonlara atarak eğlendi.

Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi İstiklal Caddesinde Sokağında oturan Serdar Yıldırım isimli müzisyen evlerinde kalan vatandaşlar için balkonuna müzik sistemi kurdu. Ardından bilgisayarından şarkılar çalmaya başlayan Yıldırım, ardından mahalleliye adeta konser verdi. Apartmanda bulunan vatandaşlar balkonlara çıkarak ay yıldızlı Türk Bayrakları ve alkışlar ile ritim tuttu. Sokaklarda ve caddelerde sessizlik hakim olurken evlerinde kalan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı daha eğlenceli vakit geçirdi. Müziklerden memnun kalan vatandaşlar balkondan seslenerek istek parçalar istedi. Gece vakti verilen konser yaklaşık 1 saat sürdü.

Denizli'de balkon konseri vatandaşlara moral oldu

Kaynak: İHA

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