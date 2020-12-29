Denizli'de bal ormanı ve aromatik bitki bahçesi oluşturulacak
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Denizli'de bal ormanı ve aromatik bitki bahçesi oluşturulacak

29.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:17
Denizli'de bal ormanı ve aromatik bitki bahçesi oluşturulacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas ilçesinde bal ormanı ve aromatik bitki bahçesinin oluşturulacağını bildirdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas ilçesinde bal ormanı ve aromatik bitki bahçesinin oluşturulacağını bildirdi.

Zolan, yaptığı yazılı açıklamada, arıcılığın geliştirilmesi amacıyla ilçeye bağlı Yahşiler Mahallesi'nde 861 bin 700 metrekare alana bal ormanı ve 46 farklı bitki türünün bulunacağı tıbbi aromatik bitki bahçesi kurulacağını belirtti.

Kırsal kalkınmaya destek vermeye devam edeceklerini ve arıcılara tahsis edilecek bal ormanı ile kent ekonomisine katkı sağlanacağını vurgulayan Zolan, "Bal ormanları arıların hayatının sürmesi için çok önemli. Doğada tozlaşmayı sağlayan arılar yok olursa hayat da yok olur, üretim azalır yaşamın devamı zorlaşır. Bu noktada arıların var olması ve sağlıklı ortamlarda bulunması lazım. Bal ormanı da inşallah buna vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya arasında "Yahşiler Bal Ormanı Tesis, Bakım ve İşletilmesi Protokolü" imzaladığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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